Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 20 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 9317 (Desgracia) y las letras son: E F K N. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 20 de febrero. A la cabeza salió el número 4091 - Excusado. El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional. Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego. Soñar con desgracia puede reflejar miedos o ansiedades internas sobre situaciones difíciles en la vida real. Este tipo de sueño a menudo simboliza la preocupación por la pérdida, el fracaso o la incapacidad para enfrentar desafíos. Además, puede ser una manifestación de la sensación de vulnerabilidad o inseguridad. A veces, estos sueños sirven como una advertencia para prestar atención a aspectos de la vida que requieren cuidado y reflexión. Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de deshacerse de situaciones o relaciones que ya no son útiles en la vida del soñador. Además, el excusado en los sueños puede representar la purificación y el proceso de dejar atrás lo negativo. Puede ser un indicativo de que es momento de enfrentar y resolver problemas que han estado afectando el bienestar emocional.