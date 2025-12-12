Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 12 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 2801 (Agua) y las letras son: J M P Y.

1° 2801 11° 9864 2° 7563 12° 4782 3° 6596 13° 2865 4° 8616 14° 2142 5° 9138 15° 5896 6° 6290 16° 9338 7° 9442 17° 2815 8° 8559 18° 9380 9° 7064 19° 0755 10° 2331 20° 0140

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 12 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 12 de diciembre. A la cabeza salió el número 4655 - La Música.

1° 4655 11° 9499 2° 1884 12° 0698 3° 2043 13° 8829 4° 7403 14° 1437 5° 9344 15° 8906 6° 5887 16° 0517 7° 7086 17° 9574 8° 5365 18° 8987 9° 4497 19° 0306 10° 1410 20° 2416

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua puede simbolizar las emociones y el estado emocional del soñador. Dependiendo de la claridad y el movimiento del agua, puede reflejar sentimientos de calma, paz o, por el contrario, turbulencia y confusión.

Además, el agua en los sueños a menudo representa la purificación y la renovación. Puede indicar un deseo de limpieza emocional o un nuevo comienzo en la vida del soñador.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con sus sentimientos más íntimos.

Además, La Música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede indicar que el soñador está en un período de creatividad y que está abierto a nuevas experiencias, lo que sugiere un estado mental positivo y receptivo.