Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 12 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 2801 (Agua) y las letras son: J M P Y.
|1°
|2801
|11°
|9864
|2°
|7563
|12°
|4782
|3°
|6596
|13°
|2865
|4°
|8616
|14°
|2142
|5°
|9138
|15°
|5896
|6°
|6290
|16°
|9338
|7°
|9442
|17°
|2815
|8°
|8559
|18°
|9380
|9°
|7064
|19°
|0755
|10°
|2331
|20°
|0140
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 12 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 12 de diciembre. A la cabeza salió el número 4655 - La Música.
|1°
|4655
|11°
|9499
|2°
|1884
|12°
|0698
|3°
|2043
|13°
|8829
|4°
|7403
|14°
|1437
|5°
|9344
|15°
|8906
|6°
|5887
|16°
|0517
|7°
|7086
|17°
|9574
|8°
|5365
|18°
|8987
|9°
|4497
|19°
|0306
|10°
|1410
|20°
|2416
¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?
Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.
También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.
¿Qué significa soñar con agua?
Soñar con agua puede simbolizar las emociones y el estado emocional del soñador. Dependiendo de la claridad y el movimiento del agua, puede reflejar sentimientos de calma, paz o, por el contrario, turbulencia y confusión.
Además, el agua en los sueños a menudo representa la purificación y la renovación. Puede indicar un deseo de limpieza emocional o un nuevo comienzo en la vida del soñador.
¿Qué significa soñar con la música?
Soñar con La Música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con sus sentimientos más íntimos.
Además, La Música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede indicar que el soñador está en un período de creatividad y que está abierto a nuevas experiencias, lo que sugiere un estado mental positivo y receptivo.