Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 12 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 2801 (Agua) y las letras son: J M P Y.

 1°2801 11°9864 
 7563  12°4782
 3°6596  13°2865 
 8616  14°2142 
 9138  15°5896 
 6°6290  16°9338
 9442  17°2815 
 8559  18°9380 
 7064  19°0755 
 10°2331  20°0140 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 12 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 12 de diciembre. A la cabeza salió el número 4655 - La Música.

 1°4655 11°9499 
 1884   12°0698
 3°2043  13°8829 
 7403  14°1437 
 9344  15°8906 
 6°5887  16°0517
 7086  17°9574 
 5365  18°8987 
 4497  19°0306 
 10°1410  20°2416 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua puede simbolizar las emociones y el estado emocional del soñador. Dependiendo de la claridad y el movimiento del agua, puede reflejar sentimientos de calma, paz o, por el contrario, turbulencia y confusión.

Además, el agua en los sueños a menudo representa la purificación y la renovación. Puede indicar un deseo de limpieza emocional o un nuevo comienzo en la vida del soñador.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con sus sentimientos más íntimos.

Además, La Música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede indicar que el soñador está en un período de creatividad y que está abierto a nuevas experiencias, lo que sugiere un estado mental positivo y receptivo.