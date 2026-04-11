Miles de apostadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 10 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 2379 (Ladrón) y las letras son: B L Q X. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 10 de abril. A la cabeza salió el número 9291 - Excusado. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para suministrar contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad personal o la confianza en los demás. Además, el ladrón en el sueño puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados, como la creatividad o la libertad. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que se siente que se está perdiendo o lo que se desea recuperar. Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de deshacerse de situaciones o relaciones que ya no son útiles en la vida del soñador. Además, el excusado en los sueños puede representar la purificación y el proceso de dejar atrás lo negativo. Puede ser un indicativo de que es momento de hacer limpieza emocional y mental para avanzar hacia un estado más saludable y equilibrado.