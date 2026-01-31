En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 31 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2373 (Hospital) y las letras son: B D J W.

 1°2373 11°3084 
 6408  12°2053
 3°0687  13°7579 
 5911  14°9645 
 0254  15°9386 
 6°7579  16°6883
 3526  17°6705 
 8712  18°91510 
 7976  19°0192 
 10°1885  20°0439 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 31 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 31 de enero. A la cabeza salió el número 4489 - La Rata.

 1°4489 11°3456 
 0207   12°3313
 3°4691  13°0474 
 0458  14°6304 
 9330  15°2414 
 6°7766  16°6969
 1842  17°7547 
 6553  18°5583 
 0064  19°4167 
 10°9181  20°4525 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en alguna área de la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional, así como la búsqueda de apoyo en momentos difíciles.

Además, un hospital en los sueños puede representar un lugar de transformación y cambio. Puede indicar que el soñador está en un proceso de sanación personal o que está enfrentando situaciones que requieren una evaluación y reflexión profunda.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas cercanas que podrían no ser sinceras contigo.

Además, La Rata en los sueños puede representar la necesidad de deshacerse de situaciones o relaciones tóxicas. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que es realmente valioso y lo que es mejor dejar atrás.