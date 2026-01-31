Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 31 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2373 (Hospital) y las letras son: B D J W.

1° 2373 11° 3084 2° 6408 12° 2053 3° 0687 13° 7579 4° 5911 14° 9645 5° 0254 15° 9386 6° 7579 16° 6883 7° 3526 17° 6705 8° 8712 18° 91510 9° 7976 19° 0192 10° 1885 20° 0439

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 31 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 31 de enero. A la cabeza salió el número 4489 - La Rata.

1° 4489 11° 3456 2° 0207 12° 3313 3° 4691 13° 0474 4° 0458 14° 6304 5° 9330 15° 2414 6° 7766 16° 6969 7° 1842 17° 7547 8° 6553 18° 5583 9° 0064 19° 4167 10° 9181 20° 4525

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en alguna área de la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional, así como la búsqueda de apoyo en momentos difíciles.

Además, un hospital en los sueños puede representar un lugar de transformación y cambio. Puede indicar que el soñador está en un proceso de sanación personal o que está enfrentando situaciones que requieren una evaluación y reflexión profunda.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas cercanas que podrían no ser sinceras contigo.

Además, La Rata en los sueños puede representar la necesidad de deshacerse de situaciones o relaciones tóxicas. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que es realmente valioso y lo que es mejor dejar atrás.