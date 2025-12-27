Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 27 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 2081 (Las Flores) y las letras son: A E J Z.

1° 2081 11° 0064 2° 3698 12° 8505 3° 7661 13° 6115 4° 6427 14° 7569 5° 7236 15° 7075 6° 1552 16° 2751 7° 5651 17° 5484 8° 4963 18° 1732 9° 3003 19° 9576 10° 1632 20° 7335

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 27 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 27 de diciembre. A la cabeza salió el número 7653 - El Barco.

1° 7653 11° 4868 2° 3704 12° 7523 3° 6213 13° 3847 4° 6026 14° 4408 5° 3931 15° 0531 6° 5963 16° 6556 7° 3125 17° 3181 8° 0932 18° 7377 9° 0242 19° 8401 10° 7470 20° 6332

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con flores generalmente simboliza la belleza, la renovación y el crecimiento personal. Las flores pueden representar emociones positivas, como el amor y la felicidad y a menudo indican que se están experimentando momentos de alegría en la vida.

Además, el tipo de flor que aparece en el sueño puede tener significados específicos. Por ejemplo, las rosas pueden asociarse con el amor romántico, mientras que las margaritas pueden simbolizar la inocencia y la pureza. Así, el contexto del sueño y las flores presentes pueden ofrecer una visión más profunda de los sentimientos y situaciones del soñador.

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos en el camino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas experiencias y la necesidad de explorar lo desconocido.

Además, el barco puede representar la capacidad de navegar a través de las dificultades y desafíos. Dependiendo del estado del barco en el sueño, puede indicar cómo te sientes respecto a tu situación actual y tu capacidad para enfrentar los cambios.