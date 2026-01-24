En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 24 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 6086 (El Humo) y las letras son: P T T Y.

 1°6086 11°3075 
 0146  12°7165
 3°9873  13°6095 
 6893  14°2955 
 5166  15°9707 
 6°8175  16°8453
 5937  17°4680 
 9240  18°9004 
 8077  19°2364 
 10°1538  20°5442 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 24 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 24 de enero. A la cabeza salió el número 7553 - El Barco.

 1°7553 11°4649 
 8916   12°4239
 3°1545  13°9364 
 3573  14°7683 
 6261  15°2866 
 6°1834  16°5387
 2140  17°5274 
 1852  18°0088 
 9140  19°4811 
 10°8627  20°1130 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay situaciones o emociones que no están completamente claras, lo que puede generar ansiedad o inquietud.

Además, el humo también puede representar la necesidad de dejar ir algo del pasado. Puede indicar que es momento de liberar viejas cargas o pensamientos que ya no sirven, permitiendo así un nuevo comienzo o una mayor claridad en el futuro.

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos en el camino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas experiencias y la necesidad de explorar lo desconocido.

Además, el barco puede representar la capacidad de navegar a través de las dificultades y desafíos. Dependiendo del estado del barco en el sueño, puede indicar cómo te sientes respecto a tu situación actual y tu capacidad para enfrentar los cambios.