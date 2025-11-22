Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 22 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 1778 (Ramera) y las letras son: H Q V V.

1° 1778 11° 2089 2° 5984 12° 9692 3° 1352 13° 2975 4° 7559 14° 1585 5° 4545 15° 2731 6° 1439 16° 0503 7° 5793 17° 0285 8° 3213 18° 8139 9° 1435 19° 5524 10° 3839 20° 0567

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 22 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 22 de noviembre. A la cabeza salió el número 3834 - La Cabeza.

1° 3834 11° 4264 2° 4964 12° 5881 3° 6580 13° 7118 4° 7321 14° 2603 5° 6241 15° 2974 6° 9106 16° 2495 7° 5032 17° 4749 8° 6606 18° 7751 9° 6546 19° 6076 10° 8254 20° 9895

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede simbolizar deseos reprimidos o la búsqueda de placer y libertad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja conflictos internos sobre la moralidad y la sexualidad, así como la necesidad de explorar aspectos ocultos de la personalidad.

Además, el sueño puede indicar una sensación de vulnerabilidad o inseguridad en las relaciones personales. La figura de la ramera puede representar la necesidad de atención o el miedo a ser juzgado por los demás, sugiriendo que el soñador debe confrontar sus propios sentimientos y creencias sobre el amor y la intimidad.

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con La Cabeza puede simbolizar la búsqueda de claridad mental y la necesidad de tomar decisiones importantes en la vida. Este sueño a menudo refleja el estado emocional y la capacidad de enfrentar desafíos, sugiriendo que el soñador está en un proceso de autoconocimiento.

Además, La Cabeza en los sueños puede representar la autoridad y el control sobre uno mismo. Puede indicar que el soñador está asumiendo responsabilidades o que necesita prestar atención a sus pensamientos y emociones para lograr un equilibrio en su vida.