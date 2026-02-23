La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, gestionado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 21 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 3915 (Niña Bonita) y las letras son: I L S Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 21 de febrero. A la cabeza salió el número 2489 - La Rata. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de volver a tiempos más simples y felices, donde la alegría y la despreocupación predominaban. Además, la figura de Niña Bonita puede representar aspectos de la creatividad y la imaginación. Puede ser un llamado a reconectar con la parte más lúdica y soñadora de uno mismo, invitando a explorar nuevas posibilidades y sueños en la vida cotidiana. Soñar con La Rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas cercanas que podrían no ser sinceras o que tienen intenciones ocultas. Además, La Rata en los sueños puede representar la necesidad de deshacerse de situaciones o relaciones tóxicas. Puede ser un llamado a prestar atención a lo que te rodea y a tomar decisiones que favorezcan tu bienestar emocional.