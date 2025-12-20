Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 20 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 4366 (Lombriz) y las letras son: F H N Q.

1° 4366 11° 1691 2° 1601 12° 9247 3° 5671 13° 2770 4° 5577 14° 3339 5° 7167 15° 0692 6° 2238 16° 7481 7° 5684 17° 9067 8° 2452 18° 0302 9° 2810 19° 6760 10° 6334 20° 7512

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 20 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 20 de diciembre. A la cabeza salió el número 8959 - Las Plantas.

1° 8959 11° 8490 2° 4918 12° 7080 3° 0787 13° 9630 4° 4709 14° 1046 5° 2789 15° 0125 6° 1114 16° 6787 7° 8145 17° 3674 8° 0048 18° 7733 9° 8333 19° 8740 10° 2811 20° 2075

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas, que a menudo se asocian con la descomposición, pueden representar la necesidad de deshacerse de pensamientos o sentimientos negativos que nos afectan.

Además, las lombrices en los sueños pueden indicar una sensación de vulnerabilidad o inseguridad. Pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o el bienestar, sugiriendo que es momento de prestar atención a aspectos de nuestra vida que requieren cuidado y atención.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y desarrollo emocional. Las plantas representan la vida, la renovación y la conexión con la naturaleza, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o búsqueda de equilibrio en su vida.

Además, este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de cuidar y nutrir aspectos de uno mismo o de las relaciones interpersonales. Las plantas en los sueños también pueden indicar la importancia de la paciencia y el tiempo en el proceso de alcanzar metas y sueños.