Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 20 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 4366 (Lombriz) y las letras son: F H N Q.

 1°4366 11°1691 
 1601  12°9247
 3°5671  13°2770 
 5577  14°3339 
 7167  15°0692 
 6°2238  16°7481
 5684  17°9067 
 2452  18°0302 
 2810  19°6760 
 10°6334  20°7512 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 20 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 20 de diciembre. A la cabeza salió el número 8959 - Las Plantas.

 1°8959 11°8490 
 4918   12°7080
 3°0787  13°9630 
 4709  14°1046 
 2789  15°0125 
 6°1114  16°6787
 8145  17°3674 
 0048  18°7733 
 8333  19°8740 
 10°2811  20°2075 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas, que a menudo se asocian con la descomposición, pueden representar la necesidad de deshacerse de pensamientos o sentimientos negativos que nos afectan.

Además, las lombrices en los sueños pueden indicar una sensación de vulnerabilidad o inseguridad. Pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o el bienestar, sugiriendo que es momento de prestar atención a aspectos de nuestra vida que requieren cuidado y atención.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y desarrollo emocional. Las plantas representan la vida, la renovación y la conexión con la naturaleza, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o búsqueda de equilibrio en su vida.

Además, este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de cuidar y nutrir aspectos de uno mismo o de las relaciones interpersonales. Las plantas en los sueños también pueden indicar la importancia de la paciencia y el tiempo en el proceso de alcanzar metas y sueños.