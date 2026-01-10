En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 10 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 1803 (San Cono) y las letras son: F N T Z.

 1°1803 11°4565 
 3849  12°7700
 3°8813  13°1547 
 1473  14°3010 
 3930  15°3475 
 6°7693  16°1887
 1708  17°4091 
 6391  18°7114 
 7689  19°7894 
 10°3946  20°1070 

Te puede interesar

Chau celulares: Bill Gates reveló por qué dejarán de usarse y qué invento los reemplazarán para siempre

Te puede interesar

Postergan la apertura del parque acuático más grande del país: qué pasó y cuándo se inaugura

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 10 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 10 de enero. A la cabeza salió el número 6511 - Palito.

 1°6511 11°4733 
 8694   12°7066
 3°1288  13°6418 
 5702  14°9398 
 5815  15°6588 
 6°8218  16°0379
 6894  17°4728 
 7808  18°4451 
 7660  19°5569 
 10°9173  20°6060 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

Te puede interesar

Este país de América Latina genera más de 130 toneladas de oro al año y ya supera a las potencias mundiales

Te puede interesar

Cambia la Ley de Sucesiones y los herederos no obtendrán los bienes aunque lo determine el testamento si pasa esto

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este santo es conocido por ayudar a quienes enfrentan dificultades, por lo que su presencia en los sueños puede indicar que se necesita apoyo en momentos de crisis.

Además, el sueño puede reflejar la esperanza de recibir bendiciones o favores en situaciones complicadas. La figura de San Cono en el sueño puede ser un recordatorio de la fe y la confianza en que las cosas mejorarán con el tiempo.

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito puede simbolizar la necesidad de simplicidad y alegría en la vida. Este sueño podría reflejar un deseo de regresar a momentos más inocentes y despreocupados, donde las preocupaciones eran mínimas.

Además, Palito puede representar una figura de apoyo o amistad. Soñar con él podría indicar que se busca compañía o que se valora la conexión con personas cercanas que brindan felicidad y estabilidad emocional.