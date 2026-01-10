En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 10 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 1803 (San Cono) y las letras son: F N T Z.
|1°
|1803
|11°
|4565
|2°
|3849
|12°
|7700
|3°
|8813
|13°
|1547
|4°
|1473
|14°
|3010
|5°
|3930
|15°
|3475
|6°
|7693
|16°
|1887
|7°
|1708
|17°
|4091
|8°
|6391
|18°
|7114
|9°
|7689
|19°
|7894
|10°
|3946
|20°
|1070
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 10 de enero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 10 de enero. A la cabeza salió el número 6511 - Palito.
|1°
|6511
|11°
|4733
|2°
|8694
|12°
|7066
|3°
|1288
|13°
|6418
|4°
|5702
|14°
|9398
|5°
|5815
|15°
|6588
|6°
|8218
|16°
|0379
|7°
|6894
|17°
|4728
|8°
|7808
|18°
|4451
|9°
|7660
|19°
|5569
|10°
|9173
|20°
|6060
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con san cono?
Soñar con San Cono puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este santo es conocido por ayudar a quienes enfrentan dificultades, por lo que su presencia en los sueños puede indicar que se necesita apoyo en momentos de crisis.
Además, el sueño puede reflejar la esperanza de recibir bendiciones o favores en situaciones complicadas. La figura de San Cono en el sueño puede ser un recordatorio de la fe y la confianza en que las cosas mejorarán con el tiempo.
¿Qué significa soñar con palito?
Soñar con Palito puede simbolizar la necesidad de simplicidad y alegría en la vida. Este sueño podría reflejar un deseo de regresar a momentos más inocentes y despreocupados, donde las preocupaciones eran mínimas.
Además, Palito puede representar una figura de apoyo o amistad. Soñar con él podría indicar que se busca compañía o que se valora la conexión con personas cercanas que brindan felicidad y estabilidad emocional.