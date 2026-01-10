Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 10 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 1803 (San Cono) y las letras son: F N T Z.

1° 1803 11° 4565 2° 3849 12° 7700 3° 8813 13° 1547 4° 1473 14° 3010 5° 3930 15° 3475 6° 7693 16° 1887 7° 1708 17° 4091 8° 6391 18° 7114 9° 7689 19° 7894 10° 3946 20° 1070

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 10 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 10 de enero. A la cabeza salió el número 6511 - Palito.

1° 6511 11° 4733 2° 8694 12° 7066 3° 1288 13° 6418 4° 5702 14° 9398 5° 5815 15° 6588 6° 8218 16° 0379 7° 6894 17° 4728 8° 7808 18° 4451 9° 7660 19° 5569 10° 9173 20° 6060

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este santo es conocido por ayudar a quienes enfrentan dificultades, por lo que su presencia en los sueños puede indicar que se necesita apoyo en momentos de crisis.

Además, el sueño puede reflejar la esperanza de recibir bendiciones o favores en situaciones complicadas. La figura de San Cono en el sueño puede ser un recordatorio de la fe y la confianza en que las cosas mejorarán con el tiempo.

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito puede simbolizar la necesidad de simplicidad y alegría en la vida. Este sueño podría reflejar un deseo de regresar a momentos más inocentes y despreocupados, donde las preocupaciones eran mínimas.

Además, Palito puede representar una figura de apoyo o amistad. Soñar con él podría indicar que se busca compañía o que se valora la conexión con personas cercanas que brindan felicidad y estabilidad emocional.