Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 31 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 0050 (El Pan) y las letras son: I C L L.

 1°0050 11°2621 
 7750  12°6687
 3°9761  13°1073 
 2146  14°4872 
 0015  15°2874 
 6°5848  16°4588
 4421  17°9447 
 8549  18°7721 
 8956  19°9235 
 10°5823  20°4112 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 31 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 31 de diciembre. A la cabeza salió el número 5080 - La Bocha.

 1°5080 11°7824 
 7788   12°1522
 3°8961  13°2777 
 5296  14°6540 
 7761  15°8808 
 6°3445  16°4542
 6497  17°8212 
 0253  18°2924 
 6462  19°7750 
 10°0687  20°0119 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales y el deseo de estabilidad emocional y material.

Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y bienestar.

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de la diversión y la alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de la rutina diaria y disfrutar de momentos de esparcimiento con amigos y seres queridos.

Además, La Bocha puede representar la conexión con la cultura y las tradiciones locales. Soñar con este elemento puede indicar la importancia de mantener vivas las raíces y compartir experiencias significativas con la comunidad.