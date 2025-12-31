Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 31 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 0050 (El Pan) y las letras son: I C L L.

1° 0050 11° 2621 2° 7750 12° 6687 3° 9761 13° 1073 4° 2146 14° 4872 5° 0015 15° 2874 6° 5848 16° 4588 7° 4421 17° 9447 8° 8549 18° 7721 9° 8956 19° 9235 10° 5823 20° 4112

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 31 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 31 de diciembre. A la cabeza salió el número 5080 - La Bocha.

1° 5080 11° 7824 2° 7788 12° 1522 3° 8961 13° 2777 4° 5296 14° 6540 5° 7761 15° 8808 6° 3445 16° 4542 7° 6497 17° 8212 8° 0253 18° 2924 9° 6462 19° 7750 10° 0687 20° 0119

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales y el deseo de estabilidad emocional y material.

Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y bienestar.

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de la diversión y la alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de la rutina diaria y disfrutar de momentos de esparcimiento con amigos y seres queridos.

Además, La Bocha puede representar la conexión con la cultura y las tradiciones locales. Soñar con este elemento puede indicar la importancia de mantener vivas las raíces y compartir experiencias significativas con la comunidad.