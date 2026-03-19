La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 18 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 1581 (Las Flores) y las letras son: G K M N. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 18 de marzo. A la cabeza salió el número 7346 - Tomates. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con flores generalmente simboliza la belleza, la renovación y el crecimiento personal. Las flores en los sueños pueden representar emociones positivas, como el amor y la felicidad, o pueden indicar un nuevo comienzo en la vida del soñador. Además, el tipo de flor que aparece en el sueño puede tener significados específicos. Por ejemplo, las rosas pueden asociarse con el amor romántico, mientras que las margaritas pueden simbolizar la inocencia y la pureza. Así, el contexto del sueño y las flores presentes pueden ofrecer una visión más profunda de los sentimientos y situaciones del soñador. Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de nutrirse emocionalmente o de disfrutar de los placeres simples de la vida. Además, los tomates en los sueños pueden representar la creatividad y la pasión. Si el soñador está cosechando tomates, puede indicar que está en el camino correcto para alcanzar sus metas y deseos.