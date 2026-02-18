La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, gestionado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 18 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 5097 (Mesa) y las letras son: F M R T. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 18 de febrero. A la cabeza salió el número 1663 - Casamiento. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de establecer un espacio para la comunicación y el intercambio de ideas. Este mueble representa la unión y la colaboración entre personas, sugiriendo que el soñador busca conexiones más profundas en su vida personal o profesional. Además, la mesa en los sueños puede reflejar la organización y la planificación. Si en el sueño la mesa está desordenada, puede indicar que hay aspectos de la vida del soñador que necesitan ser reorganizados o que hay decisiones importantes que deben tomarse. Soñar con casamiento puede simbolizar un deseo de unión y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos de estabilidad emocional y la búsqueda de una relación más profunda con alguien especial. Además, el sueño puede representar la necesidad de tomar decisiones importantes o de cerrar ciclos en la vida. Puede ser un indicativo de que el soñador está listo para avanzar hacia nuevas etapas, ya sea en el amor o en otros aspectos personales.