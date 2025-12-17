En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 17 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 7535 (Pajarito) y las letras son: F P R X.

 1°7535 11°5979 
 9072  12°6419
 3°8673  13°1707 
 5602  14°2991 
 6112  15°8637 
 6°5852  16°0397
 4526  17°7957 
 8744  18°5885 
 6635  19°2740 
 10°6996  20°4475 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 17 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 17 de diciembre. A la cabeza salió el número 0910 - La Leche.

 1°0910 11°7375 
 7848   12°4807
 3°9040  13°8162 
 0133  14°7374 
 9071  15°3637 
 6°9886  16°4567
 2306  17°0545 
 5707  18°5046 
 5810  19°0092 
 10°8836  20°6533 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Las personas que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y alegría. Este sueño a menudo refleja un deseo de escapar de las limitaciones y encontrar un espacio donde uno pueda expresarse sin restricciones.

Además, los pajaritos en los sueños pueden representar mensajes o noticias. Su canto puede ser interpretado como una señal de que algo importante está por llegar a tu vida, ya sea en el ámbito personal o profesional.

¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con La Leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado. Este sueño a menudo refleja la necesidad de recibir amor y apoyo emocional, así como el deseo de volver a tiempos más simples y seguros de la infancia.

Además, La Leche en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que se están gestando nuevas ideas o proyectos que traerán satisfacción y éxito en el futuro.