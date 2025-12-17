Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 17 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 7535 (Pajarito) y las letras son: F P R X.

1° 7535 11° 5979 2° 9072 12° 6419 3° 8673 13° 1707 4° 5602 14° 2991 5° 6112 15° 8637 6° 5852 16° 0397 7° 4526 17° 7957 8° 8744 18° 5885 9° 6635 19° 2740 10° 6996 20° 4475

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 17 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 17 de diciembre. A la cabeza salió el número 0910 - La Leche.

1° 0910 11° 7375 2° 7848 12° 4807 3° 9040 13° 8162 4° 0133 14° 7374 5° 9071 15° 3637 6° 9886 16° 4567 7° 2306 17° 0545 8° 5707 18° 5046 9° 5810 19° 0092 10° 8836 20° 6533

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Las personas que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y alegría. Este sueño a menudo refleja un deseo de escapar de las limitaciones y encontrar un espacio donde uno pueda expresarse sin restricciones.

Además, los pajaritos en los sueños pueden representar mensajes o noticias. Su canto puede ser interpretado como una señal de que algo importante está por llegar a tu vida, ya sea en el ámbito personal o profesional.

¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con La Leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado. Este sueño a menudo refleja la necesidad de recibir amor y apoyo emocional, así como el deseo de volver a tiempos más simples y seguros de la infancia.

Además, La Leche en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que se están gestando nuevas ideas o proyectos que traerán satisfacción y éxito en el futuro.