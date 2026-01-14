Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 14 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2497 (Mesa) y las letras son: C G V Z.

1° 2497 11° 3074 2° 1744 12° 6947 3° 9969 13° 7027 4° 7939 14° 1924 5° 5606 15° 4102 6° 4454 16° 4958 7° 2550 17° 4011 8° 4724 18° 0724 9° 8621 19° 9779 10° 4690 20° 5249

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 14 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 14 de enero. A la cabeza salió el número 4295 - Anteojos.

1° 4295 11° 4173 2° 5077 12° 3009 3° 9326 13° 4087 4° 1130 14° 7218 5° 8496 15° 5689 6° 2047 16° 2565 7° 4616 17° 2314 8° 5120 18° 3315 9° 4758 19° 1857 10° 4000 20° 7392

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de comunicación y conexión con los demás. Este mueble representa un espacio donde se comparten ideas y se toman decisiones, lo que sugiere que el soñador busca establecer relaciones más profundas o resolver conflictos en su vida.

Además, la mesa en los sueños puede reflejar la estabilidad y el equilibrio en la vida del soñador. Dependiendo de su estado en el sueño, puede indicar si se siente seguro y apoyado o si hay desorden y falta de armonía en su entorno personal o profesional.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos puede simbolizar la necesidad de ver las cosas con mayor claridad en la vida. Este sueño sugiere que es momento de reflexionar sobre situaciones que pueden estar nublando tu juicio o percepción.

Además, los anteojos en los sueños pueden representar la búsqueda de conocimiento o la necesidad de enfocarse en aspectos específicos de tu vida. Puede ser un llamado a prestar atención a detalles que has pasado por alto.