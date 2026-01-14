En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 14 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2497 (Mesa) y las letras son: C G V Z.

 1°2497 11°3074 
 1744  12°6947
 3°9969  13°7027 
 7939  14°1924 
 5606  15°4102 
 6°4454  16°4958
 2550  17°4011 
 4724  18°0724 
 8621  19°9779 
 10°4690  20°5249 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 14 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 14 de enero. A la cabeza salió el número 4295 - Anteojos.

 1°4295 11°4173 
 5077   12°3009
 3°9326  13°4087 
 1130  14°7218 
 8496  15°5689 
 6°2047  16°2565
 4616  17°2314 
 5120  18°3315 
 4758  19°1857 
 10°4000  20°7392 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de comunicación y conexión con los demás. Este mueble representa un espacio donde se comparten ideas y se toman decisiones, lo que sugiere que el soñador busca establecer relaciones más profundas o resolver conflictos en su vida.

Además, la mesa en los sueños puede reflejar la estabilidad y el equilibrio en la vida del soñador. Dependiendo de su estado en el sueño, puede indicar si se siente seguro y apoyado o si hay desorden y falta de armonía en su entorno personal o profesional.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos puede simbolizar la necesidad de ver las cosas con mayor claridad en la vida. Este sueño sugiere que es momento de reflexionar sobre situaciones que pueden estar nublando tu juicio o percepción.

Además, los anteojos en los sueños pueden representar la búsqueda de conocimiento o la necesidad de enfocarse en aspectos específicos de tu vida. Puede ser un llamado a prestar atención a detalles que has pasado por alto.