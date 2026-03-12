Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 11 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 1640 (El Cura) y las letras son: K M X Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 11 de marzo. A la cabeza salió el número 4818 - Sangre. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con El Cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o la necesidad de reconciliación con uno mismo. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la moralidad. Además, El Cura en los sueños puede representar la figura de autoridad en cuestiones éticas o religiosas, sugiriendo que el soñador está enfrentando dilemas que requieren reflexión y sabiduría. Este tipo de sueño invita a la introspección y a la conexión con valores personales. Soñar con sangre puede simbolizar la pérdida de energía o vitalidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud, el bienestar emocional o situaciones que generan estrés y ansiedad. Además, la sangre en los sueños puede representar emociones intensas, como la ira o la pasión. También puede ser un indicativo de cambios significativos o transformaciones personales que están ocurriendo en la vida del soñador.