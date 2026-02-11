Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 11 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 5158 (Ahogado) y las letras son: C Q R W. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 11 de febrero. A la cabeza salió el número 7744 - La Cárcel. El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores. Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas. Soñar con ahogado puede simbolizar sentimientos de angustia o falta de control en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones profundas o situaciones que generan ansiedad, donde la persona se siente abrumada por sus emociones. Además, el ahogado en los sueños puede representar la necesidad de liberar emociones reprimidas. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o problemas que se han estado ignorando, sugiriendo que es momento de buscar ayuda o tomar acción para resolver conflictos internos. Soñar con La Cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja una sensación de estar atrapado en una situación, ya sea emocional, laboral o personal, donde se siente incapaz de avanzar. Además, La Cárcel en los sueños puede representar la necesidad de confrontar y liberar emociones reprimidas. Puede ser un llamado a reflexionar sobre las decisiones tomadas y a buscar la libertad personal, tanto interna como externa.