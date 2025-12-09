Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 9 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 1768 (Sobrinos) y las letras son: B D P W.

1° 1768 11° 5714 2° 5913 12° 9886 3° 3441 13° 5274 4° 1498 14° 0529 5° 9966 15° 5149 6° 4807 16° 6009 7° 3870 17° 1408 8° 8796 18° 2507 9° 4794 19° 2329 10° 9105 20° 1603

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 9 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 9 de diciembre. A la cabeza salió el número 8512 - Soldado.

1° 8512 11° 9556 2° 5616 12° 4808 3° 1712 13° 7489 4° 9800 14° 1068 5° 7332 15° 9351 6° 9154 16° 0375 7° 1077 17° 6754 8° 4786 18° 1293 9° 8400 19° 9577 10° 5650 20° 5482

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la importancia de las relaciones cercanas. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de protección, amor y el deseo de cuidar a los seres queridos en la vida real. Además, los sobrinos en los sueños pueden representar aspectos de la infancia o la inocencia que se desean recuperar. También pueden indicar la necesidad de jugar, divertirse y disfrutar de momentos ligeros en medio de las responsabilidades diarias.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la lucha interna entre la autoridad y la libertad personal, sugiriendo que el soñador está enfrentando desafíos que requieren valentía y determinación.

Además, el soldado en los sueños puede representar la protección y la defensa de valores importantes. Puede indicar que el soñador está preparado para enfrentar adversidades y defender lo que considera justo, mostrando una disposición a luchar por sus creencias y seres queridos.