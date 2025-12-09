En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 9 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 1768 (Sobrinos) y las letras son: B D P W.
|1°
|1768
|11°
|5714
|2°
|5913
|12°
|9886
|3°
|3441
|13°
|5274
|4°
|1498
|14°
|0529
|5°
|9966
|15°
|5149
|6°
|4807
|16°
|6009
|7°
|3870
|17°
|1408
|8°
|8796
|18°
|2507
|9°
|4794
|19°
|2329
|10°
|9105
|20°
|1603
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 9 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 9 de diciembre. A la cabeza salió el número 8512 - Soldado.
|1°
|8512
|11°
|9556
|2°
|5616
|12°
|4808
|3°
|1712
|13°
|7489
|4°
|9800
|14°
|1068
|5°
|7332
|15°
|9351
|6°
|9154
|16°
|0375
|7°
|1077
|17°
|6754
|8°
|4786
|18°
|1293
|9°
|8400
|19°
|9577
|10°
|5650
|20°
|5482
Los premios de la quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.
¿Qué significa soñar con sobrinos?
Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la importancia de las relaciones cercanas. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de protección, amor y el deseo de cuidar a los seres queridos en la vida real. Además, los sobrinos en los sueños pueden representar aspectos de la infancia o la inocencia que se desean recuperar. También pueden indicar la necesidad de jugar, divertirse y disfrutar de momentos ligeros en medio de las responsabilidades diarias.
¿Qué significa soñar con soldado?
Soñar con un soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la lucha interna entre la autoridad y la libertad personal, sugiriendo que el soñador está enfrentando desafíos que requieren valentía y determinación.
Además, el soldado en los sueños puede representar la protección y la defensa de valores importantes. Puede indicar que el soñador está preparado para enfrentar adversidades y defender lo que considera justo, mostrando una disposición a luchar por sus creencias y seres queridos.