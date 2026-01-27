Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 27 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 7645 (El Vino) y las letras son: O C G H.

1° 7645 11° 9966 2° 0581 12° 9443 3° 4443 13° 5067 4° 3729 14° 3156 5° 7816 15° 3319 6° 3478 16° 7803 7° 9663 17° 8341 8° 6957 18° 3543 9° 9853 19° 4249 10° 2456 20° 3924

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 27 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 27 de enero. A la cabeza salió el número 1534 - La Cabeza.

1° 1534 11° 4561 2° 8344 12° 9199 3° 5526 13° 5218 4° 4283 14° 9432 5° 8726 15° 2453 6° 3047 16° 6844 7° 7506 17° 0871 8° 2840 18° 2502 9° 3479 19° 2288 10° 6794 20° 2985

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida, así como de compartir con amigos y seres queridos.

Por otro lado, el vino también puede representar la indulgencia y el deseo de escapar de la realidad. Si en el sueño el vino está asociado con excesos, puede ser una advertencia sobre la necesidad de moderación y el cuidado de las relaciones personales.

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con La Cabeza puede simbolizar la búsqueda de claridad mental y la necesidad de tomar decisiones importantes en la vida. Este sueño a menudo refleja el estado emocional y la capacidad de resolver problemas, sugiriendo que el soñador está en un proceso de autoconocimiento.

Además, La Cabeza en los sueños puede representar la autoridad y el control sobre uno mismo. Puede indicar que el soñador está asumiendo responsabilidades o enfrentando desafíos que requieren un enfoque racional y estratégico.