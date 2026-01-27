En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 27 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 7645 (El Vino) y las letras son: O C G H.

 1°7645 11°9966 
 0581  12°9443
 3°4443  13°5067 
 3729  14°3156 
 7816  15°3319 
 6°3478  16°7803
 9663  17°8341 
 6957  18°3543 
 9853  19°4249 
 10°2456  20°3924 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 27 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 27 de enero. A la cabeza salió el número 1534 - La Cabeza.

 1°1534 11°4561 
 8344   12°9199
 3°5526  13°5218 
 4283  14°9432 
 8726  15°2453 
 6°3047  16°6844
 7506  17°0871 
 2840  18°2502 
 3479  19°2288 
 10°6794  20°2985 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida, así como de compartir con amigos y seres queridos.

Por otro lado, el vino también puede representar la indulgencia y el deseo de escapar de la realidad. Si en el sueño el vino está asociado con excesos, puede ser una advertencia sobre la necesidad de moderación y el cuidado de las relaciones personales.

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con La Cabeza puede simbolizar la búsqueda de claridad mental y la necesidad de tomar decisiones importantes en la vida. Este sueño a menudo refleja el estado emocional y la capacidad de resolver problemas, sugiriendo que el soñador está en un proceso de autoconocimiento.

Además, La Cabeza en los sueños puede representar la autoridad y el control sobre uno mismo. Puede indicar que el soñador está asumiendo responsabilidades o enfrentando desafíos que requieren un enfoque racional y estratégico.