Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 24 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 8525 (Gallina) y las letras son: H J L W. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 24 de febrero. A la cabeza salió el número 7946 - Tomates. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con gallinas puede simbolizar la fertilidad y la abundancia. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de cuidar y proteger lo que se considera valioso en la vida, como la familia o los proyectos personales. Además, las gallinas en los sueños pueden representar la necesidad de ser más sociable o de conectarse con los demás. Pueden indicar que es momento de salir de la zona de confort y abrirse a nuevas experiencias y relaciones. Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de crecimiento personal y la búsqueda de nuevas oportunidades que pueden surgir en el futuro. Además, los tomates en los sueños pueden representar emociones y relaciones. Si el soñador se siente feliz al ver tomates, puede indicar satisfacción en sus vínculos personales, mientras que un sueño negativo podría señalar conflictos o tensiones en su entorno social.