Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 23 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 5867 (Mordida) y las letras son: E C H L.

 1°5867 11°0374 
 2289  12°0202
 3°5563  13°5989 
 0815  14°3838 
 6978  15°6576 
 6°5412  16°4197
 3162  17°7387 
 6638  18°4807 
 5149  19°4715 
 10°0233  20°7471 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 23 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 23 de diciembre. A la cabeza salió el número 7173 - Hospital.

 1°7173 11°0180 
 2937   12°6671
 3°8336  13°5922 
 3439  14°6437 
 5916  15°7006 
 6°4344  16°8964
 6527  17°4868 
 6566  18°6867 
 8735  19°0747 
 10°3876  20°1099 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o conflictos no resueltos en la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que percibimos como amenazantes. Es un llamado a prestar atención a nuestras relaciones y a los posibles peligros que nos rodean.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en alguna área de la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional, así como la búsqueda de apoyo en momentos difíciles.

Además, un hospital en los sueños puede representar un lugar de transformación y cambio. Puede indicar que el soñador está en un proceso de sanación personal o que está enfrentando situaciones que requieren una evaluación y reflexión profunda.