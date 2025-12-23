Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 23 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 5867 (Mordida) y las letras son: E C H L.

1° 5867 11° 0374 2° 2289 12° 0202 3° 5563 13° 5989 4° 0815 14° 3838 5° 6978 15° 6576 6° 5412 16° 4197 7° 3162 17° 7387 8° 6638 18° 4807 9° 5149 19° 4715 10° 0233 20° 7471

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 23 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 23 de diciembre. A la cabeza salió el número 7173 - Hospital.

1° 7173 11° 0180 2° 2937 12° 6671 3° 8336 13° 5922 4° 3439 14° 6437 5° 5916 15° 7006 6° 4344 16° 8964 7° 6527 17° 4868 8° 6566 18° 6867 9° 8735 19° 0747 10° 3876 20° 1099

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o conflictos no resueltos en la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que percibimos como amenazantes. Es un llamado a prestar atención a nuestras relaciones y a los posibles peligros que nos rodean.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en alguna área de la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional, así como la búsqueda de apoyo en momentos difíciles.

Además, un hospital en los sueños puede representar un lugar de transformación y cambio. Puede indicar que el soñador está en un proceso de sanación personal o que está enfrentando situaciones que requieren una evaluación y reflexión profunda.