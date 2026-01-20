En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 20 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 7466 (Lombriz) y las letras son: O C H Z.

 1°7466 11°8556 
 9109  12°6261
 3°8171  13°8460 
 5143  14°2828 
 4412  15°3265 
 6°8700  16°5551
 7068  17°1653 
 1718  18°7998 
 1422  19°1936 
 10°9390  20°1262 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 20 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 20 de enero. A la cabeza salió el número 3025 - Gallina.

 1°3025 11°3565 
 1561   12°3954
 3°1294  13°0958 
 0300  14°8564 
 4227  15°8854 
 6°9913  16°7623
 8043  17°7321 
 2374  18°9440 
 3613  19°1651 
 10°5826  20°3157 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas a menudo representan aspectos ocultos de nuestra vida que necesitan ser abordados, como miedos o preocupaciones que nos afectan en el día a día.

Además, las lombrices en los sueños pueden indicar un proceso de transformación personal. Pueden sugerir que es momento de dejar atrás viejas costumbres o relaciones que ya no nos benefician, permitiendo así un crecimiento y renovación en nuestra vida.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallinas puede simbolizar la necesidad de cuidar y proteger lo que es valioso en tu vida. Este sueño a menudo refleja aspectos de la maternidad, la fertilidad y la abundancia, sugiriendo que es momento de nutrir tus proyectos o relaciones.

Además, las gallinas en los sueños pueden representar la simplicidad y la humildad. Pueden indicar que es importante mantener los pies en la tierra y valorar las cosas pequeñas, recordándote que la felicidad a menudo se encuentra en lo cotidiano.