Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 20 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 7466 (Lombriz) y las letras son: O C H Z.

1° 7466 11° 8556 2° 9109 12° 6261 3° 8171 13° 8460 4° 5143 14° 2828 5° 4412 15° 3265 6° 8700 16° 5551 7° 7068 17° 1653 8° 1718 18° 7998 9° 1422 19° 1936 10° 9390 20° 1262

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 20 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 20 de enero. A la cabeza salió el número 3025 - Gallina.

1° 3025 11° 3565 2° 1561 12° 3954 3° 1294 13° 0958 4° 0300 14° 8564 5° 4227 15° 8854 6° 9913 16° 7623 7° 8043 17° 7321 8° 2374 18° 9440 9° 3613 19° 1651 10° 5826 20° 3157

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas a menudo representan aspectos ocultos de nuestra vida que necesitan ser abordados, como miedos o preocupaciones que nos afectan en el día a día.

Además, las lombrices en los sueños pueden indicar un proceso de transformación personal. Pueden sugerir que es momento de dejar atrás viejas costumbres o relaciones que ya no nos benefician, permitiendo así un crecimiento y renovación en nuestra vida.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallinas puede simbolizar la necesidad de cuidar y proteger lo que es valioso en tu vida. Este sueño a menudo refleja aspectos de la maternidad, la fertilidad y la abundancia, sugiriendo que es momento de nutrir tus proyectos o relaciones.

Además, las gallinas en los sueños pueden representar la simplicidad y la humildad. Pueden indicar que es importante mantener los pies en la tierra y valorar las cosas pequeñas, recordándote que la felicidad a menudo se encuentra en lo cotidiano.