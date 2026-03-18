La quiniela es el juego más optado por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 17 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 2589 (La Rata) y las letras son: O X Z Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 17 de marzo. A la cabeza salió el número 1766 - Lombriz. El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes. Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas. Soñar con La Rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas cercanas que podrían no ser sinceras o que tienen intenciones ocultas. Además, La Rata en los sueños puede representar la necesidad de deshacerse de situaciones tóxicas o de personas que te están afectando negativamente. Es un llamado a la introspección y a tomar decisiones que favorezcan tu bienestar emocional. Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la liberación de cargas pesadas. Estas criaturas, que habitan en la tierra, a menudo representan la transformación y el proceso de descomposición, sugiriendo que es momento de dejar ir lo que ya no sirve en tu vida. Además, las lombrices en los sueños pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o la vulnerabilidad. Pueden indicar que hay aspectos de tu vida que necesitan atención o que te sientes expuesto a situaciones incómodas que requieren ser abordadas.