Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 16 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 4440 (El Cura) y las letras son: A B M R.

 1°4440 11°6812 
 0028  12°1418
 3°3752  13°9151 
 3520  14°0167 
 9110  15°3346 
 6°2913  16°2909
 5546  17°3142 
 0502  18°1537 
 9713  19°6811 
 10°6825  20°8643 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 16 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 16 de diciembre. A la cabeza salió el número 0358 - Ahogado.

 1°0358 11°6781 
 3287   12°4270
 3°6554  13°6195 
 7836  14°9589 
 8407  15°3967 
 6°3214  16°4070
 9538  17°7602 
 5551  18°0390 
 2371  19°6443 
 10°4364  20°6154 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o la necesidad de reconciliación con uno mismo. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la moralidad.

Además, El Cura en los sueños puede representar la figura de autoridad en cuestiones éticas y morales. Puede indicar que el soñador está enfrentando dilemas que requieren reflexión y una conexión más profunda con sus creencias y valores.


¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con ahogado puede simbolizar sentimientos de angustia o falta de control en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones profundas o situaciones que generan ansiedad, donde la persona se siente abrumada por sus emociones.

Además, el ahogado en los sueños puede representar la necesidad de liberar emociones reprimidas. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o problemas que se han estado ignorando, sugiriendo que es momento de buscar ayuda o tomar acción para resolver conflictos internos.