Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 16 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 4440 (El Cura) y las letras son: A B M R.

1° 4440 11° 6812 2° 0028 12° 1418 3° 3752 13° 9151 4° 3520 14° 0167 5° 9110 15° 3346 6° 2913 16° 2909 7° 5546 17° 3142 8° 0502 18° 1537 9° 9713 19° 6811 10° 6825 20° 8643

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 16 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 16 de diciembre. A la cabeza salió el número 0358 - Ahogado.

1° 0358 11° 6781 2° 3287 12° 4270 3° 6554 13° 6195 4° 7836 14° 9589 5° 8407 15° 3967 6° 3214 16° 4070 7° 9538 17° 7602 8° 5551 18° 0390 9° 2371 19° 6443 10° 4364 20° 6154

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o la necesidad de reconciliación con uno mismo. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la moralidad.

Además, El Cura en los sueños puede representar la figura de autoridad en cuestiones éticas y morales. Puede indicar que el soñador está enfrentando dilemas que requieren reflexión y una conexión más profunda con sus creencias y valores.





¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con ahogado puede simbolizar sentimientos de angustia o falta de control en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones profundas o situaciones que generan ansiedad, donde la persona se siente abrumada por sus emociones.

Además, el ahogado en los sueños puede representar la necesidad de liberar emociones reprimidas. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o problemas que se han estado ignorando, sugiriendo que es momento de buscar ayuda o tomar acción para resolver conflictos internos.