Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 11 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 3745 (El Vino) y las letras son: I B C W.

 1°3745 11°0995 
 6855  12°4014
 3°0555  13°1359 
 0333  14°2695 
 0425  15°4275 
 6°4409  16°6261
 5132  17°3606 
 3217  18°3109 
 6748  19°8628 
 10°6248  20°1407 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 11 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 11 de noviembre. A la cabeza salió el número 9596 - Marido.

 1°9596 11°6210 
 7420   12°9797
 3°9616  13°3468 
 1709  14°5449 
 5958  15°3482 
 6°5372  16°7501
 0270  17°4020 
 9801  18°7449 
 3685  19°2290 
 10°4804  20°1773 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida.

Por otro lado, el vino también puede representar la indulgencia y el deseo de escapar de la realidad. En este contexto, el sueño puede indicar que el soñador está buscando una forma de evadir problemas o situaciones difíciles a través de la diversión o el hedonismo.

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor, así como la necesidad de apoyo en las relaciones personales.Por otro lado, soñar con un marido también puede representar aspectos de la propia identidad y el papel que se juega en una relación. Puede ser una invitación a reflexionar sobre la dinámica de pareja y las expectativas que se tienen en el ámbito amoroso.