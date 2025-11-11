Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 11 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 3745 (El Vino) y las letras son: I B C W.

1° 3745 11° 0995 2° 6855 12° 4014 3° 0555 13° 1359 4° 0333 14° 2695 5° 0425 15° 4275 6° 4409 16° 6261 7° 5132 17° 3606 8° 3217 18° 3109 9° 6748 19° 8628 10° 6248 20° 1407

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 11 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 11 de noviembre. A la cabeza salió el número 9596 - Marido.

1° 9596 11° 6210 2° 7420 12° 9797 3° 9616 13° 3468 4° 1709 14° 5449 5° 5958 15° 3482 6° 5372 16° 7501 7° 0270 17° 4020 8° 9801 18° 7449 9° 3685 19° 2290 10° 4804 20° 1773

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida.

Por otro lado, el vino también puede representar la indulgencia y el deseo de escapar de la realidad. En este contexto, el sueño puede indicar que el soñador está buscando una forma de evadir problemas o situaciones difíciles a través de la diversión o el hedonismo.

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor, así como la necesidad de apoyo en las relaciones personales.Por otro lado, soñar con un marido también puede representar aspectos de la propia identidad y el papel que se juega en una relación. Puede ser una invitación a reflexionar sobre la dinámica de pareja y las expectativas que se tienen en el ámbito amoroso.