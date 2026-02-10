Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 10 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 2751 (Serrucho) y las letras son: A A U Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 10 de febrero. A la cabeza salió el número 5863 - Casamiento. El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego. Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias. Soñar con un serrucho puede simbolizar la necesidad de cortar o eliminar algo de tu vida. Este sueño puede reflejar la lucha interna que sientes al enfrentar situaciones que requieren una decisión drástica o un cambio significativo. Además, el serrucho en los sueños puede representar la habilidad para resolver problemas o superar obstáculos. Puede ser un recordatorio de que tienes las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos que se presenten en tu camino. Soñar con casamiento puede simbolizar un deseo de unión y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos de estabilidad emocional y la búsqueda de una conexión más profunda con alguien especial. Además, el sueño puede representar cambios significativos en la vida personal, como la aceptación de nuevas responsabilidades o la necesidad de tomar decisiones importantes. En algunos casos, puede indicar la culminación de un proyecto o una etapa en la vida del soñador.