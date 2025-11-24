Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 24 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 6770 (Muerto que sueña) y las letras son: A E Q W.

1° 6770 11° 5354 2° 1071 12° 4354 3° 6016 13° 0517 4° 9346 14° 6584 5° 7877 15° 0812 6° 7667 16° 7308 7° 5786 17° 7333 8° 6935 18° 5604 9° 0883 19° 6131 10° 3829 20° 6786

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 24 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 24 de noviembre. A la cabeza salió el número 1881 - Las Flores.

1° 1881 11° 8979 2° 8734 12° 0534 3° 1481 13° 3488 4° 8013 14° 2918 5° 6753 15° 6368 6° 0672 16° 2915 7° 1307 17° 8333 8° 4468 18° 9074 9° 1699 19° 6788 10° 8007 20° 8130

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña puede interpretarse como un mensaje del más allá, donde el difunto intenta comunicarse o transmitir un mensaje importante al soñador. Este tipo de sueño puede reflejar la conexión emocional que aún existe entre el soñador y la persona fallecida.

Además, puede simbolizar la necesidad de cerrar ciclos o resolver asuntos pendientes relacionados con la persona que ha partido. El sueño puede ser una invitación a reflexionar sobre la vida, la muerte y las emociones que surgen al recordar a quienes ya no están.

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con flores generalmente simboliza la belleza, la renovación y el crecimiento personal. Las flores pueden representar emociones positivas, como el amor y la felicidad y a menudo indican que se están experimentando momentos de alegría en la vida.

Además, el tipo de flor que aparece en el sueño puede tener significados específicos. Por ejemplo, las rosas pueden asociarse con el amor romántico, mientras que las margaritas pueden simbolizar la inocencia y la pureza. Así, el contexto del sueño y las flores presentes pueden ofrecer una visión más profunda de los sentimientos y situaciones del soñador.