Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 22 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8106 (Perro) y las letras son: E E L M.

1° 8106 11° 0183 2° 4587 12° 6127 3° 1380 13° 6666 4° 0440 14° 8230 5° 9503 15° 3550 6° 0590 16° 4500 7° 1296 17° 4223 8° 9090 18° 5934 9° 1082 19° 6489 10° 4099 20° 3843

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 22 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 22 de diciembre. A la cabeza salió el número 0751 - Serrucho.

1° 0751 11° 0373 2° 3220 12° 7650 3° 7663 13° 6548 4° 5623 14° 4340 5° 7977 15° 7208 6° 2794 16° 3667 7° 9520 17° 9224 8° 4043 18° 5630 9° 6646 19° 1058 10° 5273 20° 1973

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos o seres queridos, así como nuestra necesidad de compañía y apoyo emocional.

Además, los perros en los sueños pueden representar instintos y emociones. Si el perro en el sueño es amigable, puede indicar confianza en uno mismo, mientras que un perro agresivo puede señalar conflictos internos o miedos que debemos enfrentar.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho puede simbolizar la necesidad de cortar o eliminar algo de tu vida. Este sueño puede reflejar la lucha interna que sientes al enfrentar situaciones que requieren una decisión drástica o un cambio significativo.

Además, el serrucho en los sueños puede representar la habilidad para resolver problemas de manera efectiva. Puede indicar que estás en el proceso de deshacerte de obstáculos y que tienes las herramientas necesarias para lograr tus objetivos.