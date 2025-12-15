En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 15 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 3796 (Marido) y las letras son: I B B G.

 1°3796 11°7594 
 2288  12°3436
 3°8811  13°4380 
 3711  14°7216 
 3009  15°3574 
 6°3985  16°9489
 7294  17°5549 
 0350  18°0826 
 0826  19°8645 
 10°2822  20°7337 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 15 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 15 de diciembre. A la cabeza salió el número 3113 - La Yeta.

 1°3113 11°7971 
 3963   12°3597
 3°8549  13°4203 
 2602  14°9190 
 3354  15°7123 
 6°0797  16°3652
 3775  17°6421 
 7824  18°3643 
 3114  19°3738 
 10°1906  20°0180 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor, así como la necesidad de apoyo en las relaciones personales.Por otro lado, soñar con un marido también puede representar aspectos de la propia personalidad, como la responsabilidad y la protección. Puede ser una invitación a reflexionar sobre la dinámica de las relaciones y cómo estas influyen en el bienestar emocional del soñador.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta puede simbolizar la búsqueda de la verdad y la autenticidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de enfrentar situaciones difíciles o de deshacerse de las mentiras que rodean a la persona.

Además, La Yeta en los sueños puede representar la lucha interna entre el deseo de ser aceptado y la necesidad de ser fiel a uno mismo. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las relaciones y las decisiones que se toman en la vida diaria.