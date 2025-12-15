Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 15 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 3796 (Marido) y las letras son: I B B G.

1° 3796 11° 7594 2° 2288 12° 3436 3° 8811 13° 4380 4° 3711 14° 7216 5° 3009 15° 3574 6° 3985 16° 9489 7° 7294 17° 5549 8° 0350 18° 0826 9° 0826 19° 8645 10° 2822 20° 7337

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 15 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 15 de diciembre. A la cabeza salió el número 3113 - La Yeta.

1° 3113 11° 7971 2° 3963 12° 3597 3° 8549 13° 4203 4° 2602 14° 9190 5° 3354 15° 7123 6° 0797 16° 3652 7° 3775 17° 6421 8° 7824 18° 3643 9° 3114 19° 3738 10° 1906 20° 0180

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor, así como la necesidad de apoyo en las relaciones personales.Por otro lado, soñar con un marido también puede representar aspectos de la propia personalidad, como la responsabilidad y la protección. Puede ser una invitación a reflexionar sobre la dinámica de las relaciones y cómo estas influyen en el bienestar emocional del soñador.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta puede simbolizar la búsqueda de la verdad y la autenticidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de enfrentar situaciones difíciles o de deshacerse de las mentiras que rodean a la persona.

Además, La Yeta en los sueños puede representar la lucha interna entre el deseo de ser aceptado y la necesidad de ser fiel a uno mismo. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las relaciones y las decisiones que se toman en la vida diaria.