Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 9 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 8190 (El Miedo) y las letras son: E S T Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 9 de abril. A la cabeza salió el número 5970 - Muerto que sueña. El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes. Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas. Soñar con El Miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo simboliza la lucha interna con situaciones que generan inseguridad o temor, lo que puede llevar a una búsqueda de soluciones o a la necesidad de enfrentar esos miedos. Además, estos sueños pueden ser una forma de procesar emociones reprimidas o eventos traumáticos. Al confrontar El Miedo en el sueño, la persona puede estar buscando una manera de liberarse de esas ataduras emocionales y encontrar un camino hacia la superación personal. Soñar con un muerto que sueña puede interpretarse como un mensaje del más allá, donde el difunto intenta comunicarse con el soñador. Este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de cerrar ciclos o resolver asuntos pendientes relacionados con la persona fallecida. Además, puede simbolizar la conexión emocional que aún persiste, sugiriendo que el soñador está procesando su duelo o recordando momentos significativos. La presencia del muerto en el sueño puede ser un recordatorio de la importancia de honrar su memoria y aprender de las experiencias compartidas.