Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 19 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 3184 (La Iglesia) y las letras son: I C J N. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 19 de marzo. A la cabeza salió el número 5493 - Enamorado. Quienes que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento. Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años. Soñar con La Iglesia puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas o de buscar consuelo en momentos de incertidumbre. Además, La Iglesia en los sueños puede representar la comunidad y el apoyo social. Puede indicar que el soñador está buscando pertenencia o que necesita fortalecer sus lazos con los demás, así como explorar su propia fe y valores personales. Soñar con un enamorado puede simbolizar el deseo de amor y conexión emocional en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de afecto, pasión o anhelos románticos que la persona experimenta en su día a día. Además, el sueño puede representar aspectos de la personalidad del soñador que busca ser expresados o reconocidos. Puede ser una invitación a explorar más a fondo las relaciones personales y la intimidad emocional.