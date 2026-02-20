La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 19 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 4366 (Lombriz) y las letras son: F G M X. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 19 de febrero. A la cabeza salió el número 0281 - Las Flores. El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego. Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias. Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas, que a menudo se asocian con la descomposición, pueden representar la necesidad de deshacerse de pensamientos o sentimientos negativos que nos afectan. Además, las lombrices en los sueños pueden indicar una sensación de vulnerabilidad o inseguridad. Pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o el bienestar, sugiriendo que es momento de prestar atención a aspectos de nuestra vida que requieren cuidado y atención. Soñar con flores a menudo simboliza la belleza, la renovación y el crecimiento personal. Las flores pueden representar emociones positivas, como el amor y la felicidad y su aparición en un sueño puede indicar que estás en un período de florecimiento en tu vida. Además, el tipo de flor que aparece en el sueño puede tener significados específicos. Por ejemplo, las rosas suelen asociarse con el amor romántico, mientras que las margaritas pueden simbolizar la inocencia y la pureza. Así, el contexto del sueño y las flores presentes pueden ofrecer una visión más profunda de tus sentimientos y deseos.