Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 15 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 4996 (Marido) y las letras son: G K L Z.

1° 4996 11° 0999 2° 0979 12° 4744 3° 1170 13° 2691 4° 7188 14° 0309 5° 4487 15° 2769 6° 3586 16° 0719 7° 7492 17° 5449 8° 3086 18° 2847 9° 4231 19° 8047 10° 2682 20° 5416

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 15 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 15 de enero. A la cabeza salió el número 0658 - Ahogado.

1° 0658 11° 9842 2° 7872 12° 8132 3° 4099 13° 7942 4° 0542 14° 5721 5° 8267 15° 5348 6° 3542 16° 4971 7° 4812 17° 8744 8° 6429 18° 81233 9° 8953 19° 3634 10° 7666 20° 1297

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor, así como la necesidad de apoyo en las relaciones personales.

Por otro lado, soñar con un marido también puede representar aspectos de la propia personalidad, como la responsabilidad y la protección. Puede ser una invitación a reflexionar sobre la dinámica de las relaciones y cómo estas influyen en el bienestar emocional del soñador.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con ahogado puede simbolizar sentimientos de angustia o estrés en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la sensación de estar abrumado por situaciones o emociones que parecen incontrolables.

Además, el ahogado en los sueños puede representar la necesidad de liberar emociones reprimidas. Puede ser una señal de que es momento de enfrentar y resolver conflictos internos para lograr una mayor paz mental.