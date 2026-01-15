En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 15 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 4996 (Marido) y las letras son: G K L Z.

 1°4996 11°0999 
 0979  12°4744
 3°1170  13°2691 
 7188  14°0309 
 4487  15°2769 
 6°3586  16°0719
 7492  17°5449 
 3086  18°2847 
 4231  19°8047 
 10°2682  20°5416 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 15 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 15 de enero. A la cabeza salió el número 0658 - Ahogado.

 1°0658 11°9842 
 7872   12°8132
 3°4099  13°7942 
 0542  14°5721 
 8267  15°5348 
 6°3542  16°4971
 4812  17°8744 
 6429  18°81233 
 8953  19°3634 
 10°7666  20°1297 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor, así como la necesidad de apoyo en las relaciones personales.

Por otro lado, soñar con un marido también puede representar aspectos de la propia personalidad, como la responsabilidad y la protección. Puede ser una invitación a reflexionar sobre la dinámica de las relaciones y cómo estas influyen en el bienestar emocional del soñador.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con ahogado puede simbolizar sentimientos de angustia o estrés en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la sensación de estar abrumado por situaciones o emociones que parecen incontrolables.

Además, el ahogado en los sueños puede representar la necesidad de liberar emociones reprimidas. Puede ser una señal de que es momento de enfrentar y resolver conflictos internos para lograr una mayor paz mental.