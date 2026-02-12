Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 12 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 7501 (Agua) y las letras son: I K P Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 12 de febrero. A la cabeza salió el número 4379 - Ladrón. El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores. Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas. Soñar con agua puede simbolizar las emociones y el estado emocional del soñador. Dependiendo de la claridad y el movimiento del agua, puede reflejar sentimientos de calma, paz o, por el contrario, turbulencia y confusión. Además, el agua en los sueños a menudo representa la purificación y la renovación. Puede indicar un deseo de limpiar viejas heridas o de comenzar de nuevo en algún aspecto de la vida. Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad personal o la confianza en los demás, sugiriendo que hay aspectos de la vida que se sienten amenazados o en riesgo. Además, el ladrón en los sueños puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o que buscan salir a la luz. Puede ser una invitación a examinar las propias acciones y decisiones, así como a considerar si hay algo que se está "robando" de la propia felicidad o bienestar.