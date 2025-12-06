En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 5 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 5450 (El Pan) y las letras son: H R V X.

 1°5450 11°5334 
 5104  12°3777
 3°4156  13°3719 
 9207  14°3445 
 2823  15°9697 
 6°5413  16°2040
 4147  17°4918 
 7579  18°0053 
 9877  19°0470 
 10°3279  20°4589 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 5 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 5 de diciembre. A la cabeza salió el número 7069 - Vicios.

 1°7069 11°0616 
 4101   12°9444
 3°0914  13°8630 
 1570  14°5846 
 3148  15°6425 
 6°1850  16°1372
 2798  17°0241 
 2292  18°7912 
 1864  19°0496 
 10°0293  20°1087 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales y el deseo de estabilidad emocional y material.

Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y bienestar.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideras negativos en tu vida. Estos sueños a menudo simbolizan la necesidad de confrontar y superar esos aspectos oscuros de tu personalidad.

Además, los vicios en los sueños pueden indicar una advertencia sobre la autocomplacencia o la falta de control en ciertas áreas. Es un llamado a la reflexión y a tomar decisiones más saludables y equilibradas.