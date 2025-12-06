Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 5 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 5450 (El Pan) y las letras son: H R V X.

1° 5450 11° 5334 2° 5104 12° 3777 3° 4156 13° 3719 4° 9207 14° 3445 5° 2823 15° 9697 6° 5413 16° 2040 7° 4147 17° 4918 8° 7579 18° 0053 9° 9877 19° 0470 10° 3279 20° 4589

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 5 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 5 de diciembre. A la cabeza salió el número 7069 - Vicios.

1° 7069 11° 0616 2° 4101 12° 9444 3° 0914 13° 8630 4° 1570 14° 5846 5° 3148 15° 6425 6° 1850 16° 1372 7° 2798 17° 0241 8° 2292 18° 7912 9° 1864 19° 0496 10° 0293 20° 1087

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales y el deseo de estabilidad emocional y material.

Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y bienestar.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideras negativos en tu vida. Estos sueños a menudo simbolizan la necesidad de confrontar y superar esos aspectos oscuros de tu personalidad.

Además, los vicios en los sueños pueden indicar una advertencia sobre la autocomplacencia o la falta de control en ciertas áreas. Es un llamado a la reflexión y a tomar decisiones más saludables y equilibradas.