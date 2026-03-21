Miles de jugadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 20 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 0216 (Anillo) y las letras son: U R T T. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 20 de marzo. A la cabeza salió el número 0131 - La Luz. Soñar con un anillo puede simbolizar compromiso y unión. Este sueño a menudo refleja deseos de estabilidad en relaciones personales o profesionales, indicando que el soñador busca un vínculo más profundo con alguien o algo. Además, el anillo también puede representar ciclos y eternidad. En este contexto, soñar con un anillo puede sugerir que el soñador está en un proceso de transformación o que está cerrando un capítulo en su vida para comenzar uno nuevo. Soñar con La Luz a menudo simboliza claridad, entendimiento y revelación. Puede representar la llegada de nuevas ideas o la superación de obstáculos en la vida del soñador, iluminando el camino hacia el crecimiento personal. Además, La Luz en los sueños puede estar asociada con la esperanza y la espiritualidad. Este tipo de sueño puede indicar que el soñador está en busca de respuestas o guía en momentos de confusión o incertidumbre.