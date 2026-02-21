Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 20 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 9692 (El Médico) y las letras son: J K V W. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 20 de febrero. A la cabeza salió el número 1670 - Muerto que sueña. Quienes que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento. Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años. Soñar con El Médico puede simbolizar la búsqueda de sanación y bienestar en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar de uno mismo, tanto física como emocionalmente y puede indicar que es momento de prestar atención a la salud personal. Además, El Médico en los sueños puede representar la figura de un guía o consejero en momentos de crisis. Este sueño puede sugerir que el soñador está buscando respuestas o soluciones a problemas que le preocupan y que es importante confiar en la intuición y en el apoyo de otros. Soñar con un muerto que sueña puede interpretarse como un mensaje del más allá, donde el difunto intenta comunicarse o transmitir un mensaje importante al soñador. Este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de cerrar ciclos o resolver asuntos pendientes relacionados con la persona fallecida. Además, puede simbolizar la conexión emocional que aún persiste, indicando que el soñador está procesando su duelo o recordando momentos significativos. En algunos casos, puede representar la búsqueda de guía o consejo en momentos de incertidumbre.