Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 7 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 2437 (El Dentista) y las letras son: O M V Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 7 de marzo. A la cabeza salió el número 8077 - Pierna Mujer. El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional. Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego. Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal, sugiriendo que es momento de cuidar de uno mismo y de resolver conflictos internos. Además, el dentista en los sueños puede representar la figura de autoridad que nos ayuda a sanar o mejorar. Este sueño puede ser una invitación a buscar apoyo en momentos difíciles o a tomar decisiones que nos lleven a un bienestar emocional y físico. Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la fuerza y la independencia. Este sueño a menudo refleja la capacidad de la soñadora para avanzar en su vida y enfrentar desafíos con determinación. Además, puede representar aspectos de la feminidad y la sensualidad. La pierna en el sueño puede estar relacionada con la forma en que la soñadora se percibe a sí misma o cómo se siente en su vida amorosa y social.