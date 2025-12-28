En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 27 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 30086 (El Humo) y las letras son: U U F K.

 1°30086 11°08792 
 80307  12°89549
 3°16222  13°77798 
 37182  14°24251 
 98060  15°19126 
 6°34204  16°64759
 15028  17°81704 
 83691  18°59191 
 63901  19°06733 
 10°25639  20°49842 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 27 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 27 de diciembre. A la cabeza salió el número 0011 - Palito.

 1°0011 11°0493 
 4129   12°8857
 3°7777  13°0980 
 8327  14°5966 
 5573  15°1151 
 6°3197  16°4192
 8402  17°9601 
 7769  18°8801 
 9006  19°0907 
 10°2455  20°1548 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay situaciones o emociones que no están completamente claras, lo que puede generar ansiedad o inquietud.

Además, el humo también puede representar la necesidad de dejar ir algo del pasado. Puede indicar que es momento de liberar viejas cargas o pensamientos que ya no sirven, permitiendo así un nuevo comienzo o una mayor claridad en el futuro.

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito puede simbolizar la búsqueda de estabilidad y seguridad en la vida. Este sueño podría reflejar la necesidad de encontrar un apoyo emocional o físico que brinde confianza y tranquilidad.

Además, Palito puede representar la creatividad y la expresión personal. Soñar con él podría indicar que es momento de explorar nuevas ideas o proyectos que permitan manifestar tu individualidad y talento.