Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 27 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 30086 (El Humo) y las letras son: U U F K.

1° 30086 11° 08792 2° 80307 12° 89549 3° 16222 13° 77798 4° 37182 14° 24251 5° 98060 15° 19126 6° 34204 16° 64759 7° 15028 17° 81704 8° 83691 18° 59191 9° 63901 19° 06733 10° 25639 20° 49842

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 27 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 27 de diciembre. A la cabeza salió el número 0011 - Palito.

1° 0011 11° 0493 2° 4129 12° 8857 3° 7777 13° 0980 4° 8327 14° 5966 5° 5573 15° 1151 6° 3197 16° 4192 7° 8402 17° 9601 8° 7769 18° 8801 9° 9006 19° 0907 10° 2455 20° 1548

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay situaciones o emociones que no están completamente claras, lo que puede generar ansiedad o inquietud.

Además, el humo también puede representar la necesidad de dejar ir algo del pasado. Puede indicar que es momento de liberar viejas cargas o pensamientos que ya no sirven, permitiendo así un nuevo comienzo o una mayor claridad en el futuro.

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito puede simbolizar la búsqueda de estabilidad y seguridad en la vida. Este sueño podría reflejar la necesidad de encontrar un apoyo emocional o físico que brinde confianza y tranquilidad.

Además, Palito puede representar la creatividad y la expresión personal. Soñar con él podría indicar que es momento de explorar nuevas ideas o proyectos que permitan manifestar tu individualidad y talento.