Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 21 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 8478 (Ramera) y las letras son: A I M T. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 21 de febrero. A la cabeza salió el número 6643 - Balcón. El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes. Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas. Soñar con una ramera puede simbolizar deseos reprimidos o la búsqueda de placer y libertad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de explorar aspectos ocultos de la sexualidad o de las relaciones personales. Además, el sueño puede indicar sentimientos de culpa o vergüenza relacionados con la intimidad. La ramera en el sueño puede representar una parte de uno mismo que se siente juzgada o rechazada, sugiriendo la importancia de aceptar y comprender esos aspectos para lograr un equilibrio emocional. Soñar con un balcón puede simbolizar una nueva perspectiva o una oportunidad para observar la vida desde un ángulo diferente. Este sueño a menudo refleja el deseo de libertad y la necesidad de escapar de situaciones restrictivas. Además, el balcón en los sueños puede representar la conexión entre el interior y el exterior, sugiriendo que el soñador está en un momento de transición o reflexión sobre su vida y sus emociones. Puede ser un llamado a abrirse a nuevas experiencias y a la comunicación con los demás.