El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 4 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 1794 (Cementerio) y las letras son: I G S T. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 4 de marzo. A la cabeza salió el número 7242 - Zapatillas. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. Soñar con un cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de dejar atrás viejas costumbres o relaciones que ya no son beneficiosas. Además, el cementerio puede representar un espacio de reflexión y conexión con el pasado. Puede ser un llamado a confrontar emociones no resueltas o a recordar a seres queridos que han partido. Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estamos tomando en la vida. Estas representan la dirección y las decisiones que hacemos, así como nuestra disposición para avanzar hacia nuevas experiencias y oportunidades. Además, las zapatillas en los sueños pueden reflejar nuestra comodidad y confianza en nosotros mismos. Si en el sueño nos sentimos bien con ellas, puede indicar que estamos en sintonía con nuestras metas y aspiraciones.