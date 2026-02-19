El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 18 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 9413 (La Yeta) y las letras son: I U S Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 18 de febrero. A la cabeza salió el número 1564 - Llanto. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con La Yeta puede simbolizar la búsqueda de la verdad y la autenticidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de enfrentar situaciones difíciles o de deshacerse de las mentiras que rodean a la persona. Además, La Yeta en los sueños puede representar la conexión con la intuición y la sabiduría interna. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las decisiones y las relaciones, sugiriendo que es momento de ser honesto con uno mismo y con los demás. Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse, indicando que el soñador está lidiando con sentimientos intensos en su vida diaria. Además, el llanto en los sueños puede ser un llamado a la introspección. Puede sugerir que es momento de enfrentar situaciones no resueltas o de buscar apoyo emocional, ya que el subconsciente está tratando de comunicar algo importante al soñador.