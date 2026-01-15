Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 14 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 9504 (La cama) y las letras son: F V Y Y.

1° 9504 11° 7822 2° 8038 12° 8322 3° 4029 13° 0891 4° 1624 14° 8720 5° 8195 15° 1706 6° 2423 16° 4694 7° 6709 17° 3613 8° 2772 18° 8685 9° 3973 19° 9575 10° 5791 20° 6136

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 14 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 14 de enero. A la cabeza salió el número 0211 - Palito.

1° 0211 11° 8613 2° 6236 12° 0116 3° 5163 13° 4050 4° 5784 14° 8842 5° 2094 15° 1817 6° 5837 16° 3040 7° 2529 17° 1395 8° 3427 18° 8416 9° 7231 19° 4864 10° 5860 20° 3254

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama puede simbolizar la intimidad y la conexión emocional en una relación. Este sueño a menudo refleja el deseo de descanso y la necesidad de un espacio seguro donde se pueden procesar emociones y pensamientos.

Además, la cama en los sueños puede representar la salud física y mental. Puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de tomarse un tiempo para reflexionar sobre la vida y las decisiones que se han tomado.

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito puede simbolizar la búsqueda de estabilidad y seguridad en la vida. Este sueño podría reflejar la necesidad de encontrar un apoyo emocional o físico que brinde confianza y tranquilidad.

Además, Palito puede representar la creatividad y la expresión personal. Soñar con él podría indicar que es momento de explorar nuevas ideas o proyectos que permitan manifestar tu individualidad y talento.