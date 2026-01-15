En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 14 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 9504 (La cama) y las letras son: F V Y Y.

 1°9504 11°7822 
 8038  12°8322
 3°4029  13°0891 
 1624  14°8720 
 8195  15°1706 
 6°2423  16°4694
 6709  17°3613 
 2772  18°8685 
 3973  19°9575 
 10°5791  20°6136 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 14 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 14 de enero. A la cabeza salió el número 0211 - Palito.

 1°0211 11°8613 
 6236   12°0116
 3°5163  13°4050 
 5784  14°8842 
 2094  15°1817 
 6°5837  16°3040
 2529  17°1395 
 3427  18°8416 
 7231  19°4864 
 10°5860  20°3254 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama puede simbolizar la intimidad y la conexión emocional en una relación. Este sueño a menudo refleja el deseo de descanso y la necesidad de un espacio seguro donde se pueden procesar emociones y pensamientos.

Además, la cama en los sueños puede representar la salud física y mental. Puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de tomarse un tiempo para reflexionar sobre la vida y las decisiones que se han tomado.

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito puede simbolizar la búsqueda de estabilidad y seguridad en la vida. Este sueño podría reflejar la necesidad de encontrar un apoyo emocional o físico que brinde confianza y tranquilidad.

Además, Palito puede representar la creatividad y la expresión personal. Soñar con él podría indicar que es momento de explorar nuevas ideas o proyectos que permitan manifestar tu individualidad y talento.