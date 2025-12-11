Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 10 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 2949 (La Carne) y las letras son: J V X Z.

1° 2949 11° 1975 2° 7202 12° 7351 3° 2683 13° 8668 4° 1357 14° 5577 5° 5032 15° 3541 6° 2292 16° 3729 7° 8328 17° 2133 8° 8686 18° 1111 9° 9732 19° 9450 10° 8377 20° 8696

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 10 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 10 de diciembre. A la cabeza salió el número 3573 - Hospital.

1° 3573 11° 6510 2° 4817 12° 1480 3° 4897 13° 7218 4° 3941 14° 2890 5° 3930 15° 7994 6° 4061 16° 9624 7° 4091 17° 5437 8° 0873 18° 4469 9° 9651 19° 3812 10° 4724 20° 6612

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.

Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades básicas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con lo físico y lo material, así como la búsqueda de satisfacción en aspectos tangibles de la vida.

Además, La Carne en los sueños puede representar la vulnerabilidad y la fragilidad del ser humano. Puede ser un recordatorio de la importancia de cuidar tanto el cuerpo como las emociones y de prestar atención a las relaciones interpersonales.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en alguna área de la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional, así como la búsqueda de apoyo en momentos difíciles.

Además, un hospital en los sueños puede representar un lugar de transformación y cambio. Puede indicar que el soñador está en un proceso de sanación personal o que está enfrentando situaciones que requieren una evaluación y reflexión profunda.