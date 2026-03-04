La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 3 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 2416 (Anillo) y las letras son: E J M R. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 3 de marzo. A la cabeza salió el número 6091 - Excusado. El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego. Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias. Soñar con un anillo puede simbolizar compromiso y unión. Este sueño a menudo refleja deseos de estabilidad en relaciones personales o profesionales, indicando que el soñador busca un vínculo más profundo con alguien o algo. Además, el anillo también puede representar ciclos y eternidad. En este contexto, soñar con un anillo puede sugerir que el soñador está en un proceso de transformación o que está cerrando un capítulo en su vida, preparándose para nuevos comienzos. Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de deshacerse de situaciones o relaciones que ya no son útiles en la vida del soñador. Además, el excusado en los sueños puede representar la purificación y el proceso de dejar atrás lo negativo. Puede ser un indicativo de que es momento de hacer limpieza emocional y mental para avanzar hacia un estado más saludable y equilibrado.