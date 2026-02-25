Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 24 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 5145 (El Vino) y las letras son: U C G M. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 24 de febrero. A la cabeza salió el número 4142 - Zapatillas. El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores. Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas. Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida, así como de compartir con amigos y seres queridos. Por otro lado, el vino también puede representar la indulgencia y el deseo de escapar de la realidad. Si en el sueño el vino está asociado con excesos, puede ser una advertencia sobre la necesidad de moderación y el cuidado de las relaciones personales. Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estamos tomando en la vida. Estas representan la dirección y las decisiones que hacemos, así como nuestra disposición para avanzar hacia nuevas experiencias. Además, las zapatillas en los sueños pueden reflejar nuestra comodidad y seguridad en el entorno actual. Si en el sueño nos sentimos bien con ellas, puede indicar que estamos en el lugar correcto; si no, puede ser una señal de que necesitamos hacer cambios.