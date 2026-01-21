Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 20 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 8650 (El Pan) y las letras son: E E B H.

1° 8650 11° 6154 2° 9058 12° 8455 3° 4067 13° 3765 4° 3704 14° 1147 5° 5418 15° 9421 6° 4576 16° 2960 7° 4983 17° 1822 8° 9769 18° 3077 9° 0352 19° 4699 10° 0035 20° 4897

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 20 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 20 de enero. A la cabeza salió el número 0217 - Desgracia.

1° 0217 11° 4830 2° 3860 12° 3042 3° 5883 13° 8427 4° 5572 14° 8380 5° 3131 15° 7047 6° 2653 16° 3904 7° 5877 17° 6375 8° 2065 18° 5453 9° 9442 19° 5679 10° 9294 20° 8020

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales y el deseo de estabilidad emocional y material.

Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y bienestar.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia puede reflejar miedos o ansiedades internas sobre situaciones difíciles en la vida real. Este tipo de sueño a menudo simboliza la preocupación por la pérdida, el fracaso o la incapacidad de enfrentar desafíos.

Además, puede ser una manifestación de la mente subconsciente que intenta procesar eventos traumáticos o estresantes. En este sentido, soñar con desgracia puede servir como una advertencia para prestar atención a aspectos de la vida que requieren cuidado y reflexión.