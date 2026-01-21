En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 20 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 8650 (El Pan) y las letras son: E E B H.

 1°8650 11°6154 
 9058  12°8455
 3°4067  13°3765 
 3704  14°1147 
 5418  15°9421 
 6°4576  16°2960
 4983  17°1822 
 9769  18°3077 
 0352  19°4699 
 10°0035  20°4897 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 20 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 20 de enero. A la cabeza salió el número 0217 - Desgracia.

 1°0217 11°4830 
 3860   12°3042
 3°5883  13°8427 
 5572  14°8380 
 3131  15°7047 
 6°2653  16°3904
 5877  17°6375 
 2065  18°5453 
 9442  19°5679 
 10°9294  20°8020 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales y el deseo de estabilidad emocional y material.

Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y bienestar.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia puede reflejar miedos o ansiedades internas sobre situaciones difíciles en la vida real. Este tipo de sueño a menudo simboliza la preocupación por la pérdida, el fracaso o la incapacidad de enfrentar desafíos.

Además, puede ser una manifestación de la mente subconsciente que intenta procesar eventos traumáticos o estresantes. En este sentido, soñar con desgracia puede servir como una advertencia para prestar atención a aspectos de la vida que requieren cuidado y reflexión.