Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 16 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 1861 (Escopeta) y las letras son: D Q Y Z.

1° 1861 11° 6234 2° 1788 12° 9331 3° 6979 13° 7150 4° 2199 14° 5942 5° 2866 15° 4386 6° 7767 16° 7081 7° 2703 17° 5960 8° 2337 18° 7110 9° 4360 19° 8325 10° 3486 20° 0654

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 16 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 16 de diciembre. A la cabeza salió el número 5283 - Mal Tiempo.

1° 5283 11° 7121 2° 7773 12° 9356 3° 7123 13° 7917 4° 6527 14° 8696 5° 5995 15° 4163 6° 4892 16° 8232 7° 6972 17° 9673 8° 6007 18° 7770 9° 7214 19° 9164 10° 4899 20° 9208

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de enfrentar situaciones difíciles con determinación.

Además, la escopeta en los sueños puede representar la agresividad o la ira reprimida. Puede ser un llamado a liberar esas emociones o a tomar acción en aspectos de la vida que requieren atención urgente.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos emocionales o situaciones difíciles en la vida del soñador. Este tipo de sueños a menudo refleja la ansiedad o el estrés que se experimenta en la realidad, sugiriendo que hay problemas que necesitan ser abordados.

Además, el mal tiempo en los sueños puede representar cambios inminentes o la necesidad de adaptarse a nuevas circunstancias. Puede ser una señal de que el soñador debe prepararse para enfrentar desafíos y encontrar la manera de superar obstáculos en su camino.