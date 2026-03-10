Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 9 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 3970 (Muerto que sueña) y las letras son: E F K K. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 9 de marzo. A la cabeza salió el número 9010 - La Leche. El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego. Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias. Soñar con un muerto que sueña puede interpretarse como un mensaje del más allá, donde el difunto intenta comunicarse con el soñador. Este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de cerrar ciclos o resolver asuntos pendientes relacionados con la persona fallecida. Además, puede simbolizar la conexión emocional que aún persiste, sugiriendo que el soñador está procesando su duelo o recordando momentos significativos. La presencia del muerto en el sueño puede ofrecer consuelo o advertencias sobre situaciones actuales en la vida del soñador. Soñar con La Leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado. Este sueño a menudo refleja la necesidad de recibir apoyo emocional o físico en la vida del soñador, así como el deseo de volver a lo básico y a la infancia. Además, La Leche en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que el soñador está en un momento de crecimiento personal o que está recibiendo recompensas por su esfuerzo y dedicación.