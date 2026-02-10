Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 9 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 2188 (El Papa) y las letras son: D P R W. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 9 de febrero. A la cabeza salió el número 0021 - Mujer. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con El Papa puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la fe. Además, puede representar la autoridad moral y la necesidad de tomar decisiones éticas. Soñar con El Papa también puede indicar un anhelo de paz y reconciliación en situaciones conflictivas. Soñar con una mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y las emociones. Dependiendo del contexto del sueño, puede reflejar la relación del soñador con figuras femeninas en su vida o representar cualidades que se asocian con lo femenino, como la creatividad y la empatía. Además, el significado de soñar con una mujer puede variar según la personalidad del soñador y sus experiencias. Si la mujer en el sueño es conocida, puede indicar sentimientos o pensamientos no resueltos hacia ella, mientras que una mujer desconocida puede representar nuevas oportunidades o aspectos de uno mismo que están emergiendo.